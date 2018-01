Singh Viki: Mélyen letargikus, szörnyű állapotban voltam évekig

Singh Viki hosszú évek szakmai és magánéleti küzdelmei után úgy érzi, végre a helyén van, hamarosan összeköltözik a párjával.

"Mélyen letargikus, szörnyű állapotban voltam évekig. Hiába volt a Rising Star- vagy akár A Dal-szereplés, néha olyan volt, mintha ott sem lettem volna. Senki nem mondta soha, hogy jó vagyok, nem biztatott, nem támogatott, de szerencsére ennek vége. Igaz, sok lelki munkám van abban, hogy eljutottam abba a csodálatos helyzetbe, amelyben most vagyok. Mert most tényleg olyan, mintha állandóan pillangók szálldosnának bennem" - mesélte a Blikknek.

Az énekesnő a Butterfly House című dalával került be A Dal 2018-ba, ezen a hétvégén lép először színpadra. Mint a lapnak elmondta, boldogabb nem is lehetne, hiszen szakmailag és a magánéletében is olyan új emberek veszik körül, akik bíznak benne, támogatják, és már egy éve boldog párjával, Tamással.

"Ez egészen másfajta érzelem, mint bármelyik korábbi. Soha senkivel nem éreztem még ezt, úgy gondolom, ez már felnőtt szerelem. Ha mi összekötjük az életünket, akkor már családot is alapítunk" - mesélte, és azt is elárulta, hogy már az összeköltözést tervezik.