Mondani sem, kell, hogy egy sorozatnál milyen fontos a hangsúlyos és igényes főcím. Betekintést enged a felfedezésre váró világba, ugyanakkor megágyaz annak, hogy mire is számíthat a néző. Rövid, néhány másodperces expozícióval is alkottak már nagyot (Breaking Bad), de mégiscsak az, az igazi, ha egy széria már a nyitányával berántja az embert az univerzumába. Ennek értelmében jöjjön az elmúlt tíz év tíz legjobb sorozat főcíme!

10. The Walking Dead

A szebb napokat látott széria még nyolc évad után is az egyik legnépszerűbb sorozat, s noha a tartalom már korántsem a régi, a főcím megunhatatlan. Bear McCreary feszült és idegtépő zenéje, a lendületes hegedű és csellójátékkal mit sem vesztett erejéből, és már az első másodpercekben megadja az alaphangulatot. A képsorok az első évadokban a kihalt Atlantát mutatják, összetört képeket, elhagyatott járműveket. A harmadik évadtól azonban folyamatosan egyre fakóbb és nyomasztóbb a főcím. Látszik, hogy a világ nem fog újjáépülni, sokkal inkább a biztos romlás felé halad. Még a bekúszó The Walking Dead logó is ezt hivatott szemléltetni. Kiváló, folyamatosan megújuló főcím, kár, hogy maga a sorozat már nem igazán képes erre a frissességre.

9. The Pacific – A hős alakulat

Az HBO 10 részes minisorozata, a 2001-es, Az elit alakulat testvérszériája, mely a második világháborúban játszódik, a csendes-óceáni fronton. Bár a nagy elődhöz nem ér fel, így is több mint korrekt munka, igényessége pedig már a főcímből leszűrhető. Grafittal telefirkált lapok, térképek, miközben a szereplőket látjuk a háború poklában. A rajzolt, majd hús-vér képek átmenete zseniális húzásnak bizonyult, Hans Zimmer zenéje pedig abból is kihozza a veteránt, akinek feláll a szőr a hátán a pátoszosságtól.

8. Narcos

Pablo Escobar, a kokainkirály rémuralmát remekül bemutató sorozat, a hírhedt drogbáró halála után is színvonalas tudott maradni, a rajongók legnagyobb örömére. A Medellín után a Cali kartell áll a középpontban, a következő szezon pedig már Mexikóban fog játszódni. A főcímben pedig minden benne van, amiről a Narcos szólt az első két évadban: archív videofelvételek, újságkivágások, fényképek Escobarról és a családjáról, valamint az utána nyomozó DEA ügynökökről. Megelevenedik előttünk az akkora Kolumbia, nemcsak vizuálisan, hanem topográfiailag is. Mindezt megkoronázza a brazil énekes, Rodrigo Aramante, direkt a sorozathoz írt főcímdala, a Tuyo. Pokolian idilli.

7. BoJack Horseman

Az egyik legösszetettebb és sokrétűbb ma futó animációs sorozat, a címszereplő, kiégett szitkom sztárról és az ő viszontagságos életéről szól. A főcím a maga nemében tökéletes, szavak nélkül mutatja be a főhőst. A nyitányban BoJacket, illetve egy napját látjuk. Végig rá fókuszálunk, ahogy üveges szemekkel mered előre, és minden, ami körülötte zajlik csak másodlagos. Remekül szemléltetik ezzel a végtelenül egoista főszereplő világnézetét, a kiüresedett életét és magányát, persze közben érdemes a hátteret is fürkészni. Az alatta hallható dal, a népszerű indie rock banda, a Black Keys dobosának, Patrick Carney-nak nevéhez fűződik. Érdekesség, hogy az epizódok végén hallható betétet is egy indie együttes, a Grouplove írta.

