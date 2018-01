Már biztosan visszatér a Magnum

A CBS megrendelt hat pilotot a 2018-2019-es tévés évadra, köztük van a Magnum új verziója is.

Már korábban is volt szó a Magnum feltámasztásáról, a CBS most pedig hivatalosan is megrendelte a pilotot, vagyis egy epizód erejéig már biztosan visszatér a Hawaii szigetén tevékenykedő magánnyomozó.

Az új verzióban természetesen már nem Tom Selleck lesz a főszereplő, hisz egyrészt a Zsaruvér-ben játszik jelenleg, másrészt valószínűleg úgyis fiatalabb színészt fognak keresni a helyére.

A CBS a Magnum mellett egy másik nyolcvanas évekbeli krimisorozat, a Cagney és Lacey új változatából is megrendelte a pilotot, és érkezik még a csatornára a női rendőrfőnökökről szóló Chiefs, valamint három vígjátéki pilot is.