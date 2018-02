Tolvai Reni: Ha ismeretlen párom lenne, jobban nyitnék

Nyolc éve annak, hogy Tolvai Reni megnyerte a Megasztárt. Idén harmadik alkalommal indul A Dalban. Azt mondja, a versenyhelyzetet kifejezetten élvezi, bár az értékeléstől még összeszorul a gyomra. Párjával, Kállay Saunders Andrással most először jelenik meg közös daluk, hamarosan pedig Amerikába megy turnézni.

Ismert előadóként máshogyan áll az ember egy olyan versenyhez, mint A Dal?

Imádom a versenyhelyzeteket. Ha a legnagyobb világsztár lennék, akkor is vágynék arra, hogy megmérettessem magamat és a zenémet. Akarok bizonyítani is, de a zsűri előtt állni kevésbé szeretek, az mindig izgalmat kelt bennem. Bár maximalista és magabiztos vagyok, de azért mindig ott motoszkál bennem a kérdés, hogy vajon tetszeni fog a zsűrinek?

Harmadik alkalommal indul a műsorban. Miért?

Egyrészt nyilván az esély miatt, hogy kijuthatok az Eurovíziós Dalfesztiválra. Másrészt A Dal egy nagyon jó lehetőség arra, hogy többen megismerjék az új számomat. Ráadásul év elején a legtöbb előadó elvonul, dalokat ír, nincsenek fesztiválok. A Dal pedig visszahoz egy kis pörgést az életünkbe.

Milyen dalokat szeret az Eurovíziós Dalfesztiválon hallgatni?

Minden évben hallok tipikusnak gondolt Eurovíziós dalokat, és megfigyelhető, hogy bizonyos országok csak olyat mernek kiküldeni. És vannak azok az országok, akik mernek egy extrémebb vagy viccesebb produkciót benevezni. Az én nézetemben ennek a műsornak a lényege, hogy egy nagy buli legyen, ahhoz pedig ez a sokszínűség hozzátartozik. Ráadásul, ha nézzük az Eurovíziót, mindig azokat jegyezzük meg, akik vagy elértek a szívünkig, vagy hatalmas bulit csináltak. A középszerűek pedig eltűnnek.

Angolul vagy magyarul fog idén énekelni?

Angolul és magyarul is beküldtük a dalomat, és végül a produkció választotta az angol verziót. Én ennek picit jobban is örültem, mert az angolba beraktuk egy rap részt, amit én találtam ki, és én is rappelek. Kiskorom óta kedvelem ezt a műfajt, mindig szeretek egy-egy ilyen részt belecsempészni a dalaimba. Ráadásul most menő is, gondoljunk csak Nicki Minajra!

Milyen lesz a ruhája?

Pont az interjú előtt voltam a próbán, és el voltam ájulva tőle, annyira szépnek találom. Kicsit ázsiai vonalba visszük el az egész látványt.

Miért?

Van a dalban egy hangszer, aminek nagyon ázsiai a hatása, ezért gondoltuk, hogy a megjelenésben is erre helyezzük a hangsúlyt.

Ott lesz ön mellett a párja, Kállay-Saunders András a kulisszák mögött?

Ő a tévé előtt szereti nézni A Dalt. Anyukám ott lesz a nézőtéren, de jobban szokott izgulni, mint én. Jönnek a barátnőim, barátaim is. Bár azt mondtam nekik, hogy inkább nézzék meg otthonról, és szavazzanak.

Rá szokott keresni a saját nevére a neten?

Néha igen. Legtöbbször akkor, ha keresek valamit. Először mindig a hülyeségek jelennek meg, aztán az, amit keresek.

Tisztában van vele, hogy minden, amit feltölt a közösségi oldalakra, abból hír lesz?

Igen? Ezt így nem figyeltem még meg. Én imádok fotózni, és nagyon ügyelek arra, hogy rendezett legyen a háttér, a sminkem, a ruhám és a hajam. Sőt, arra külön figyelek, hogy az Instagramon egymás mellett lévő három képem összhangban legyen. Sok híresség Instagramja inspirál. Most nem olyan celebekről beszélek, mint Kardashianék, hanem divattervezőkről, bloggerekről. A kedvencem egy román divatblogger lány. És abban is hiszek, hogy egy fotó nem attól lesz jó, hogy szétretusálják. Azt vettem észre, hogy a követőim a legjobban a cuki dolgokat szeretik. Ugyanakkor nem tudok egy nagyon mosolygós képet kitenni, ha rosszul vagyok, vagy nem úgy érzem magam lelkileg.

Ad is a magánéletéből, de közben meg is tartja magának.

Így van. Nagyon kevés a közös fotóink a közösségi oldalakon Andrással. Erre a kezdetektől nagyon vigyáztunk. Én nem szeretem másnál sem látni a magánélet kiteregetését. Engem ez zavar.

Miért?

Mert ez segít, hogy megtartsuk a kapcsolatunkat maguknak. Ha olyan párom lenne, aki nem ismert, akkor lehet, hogy beleférne, hogy jobban nyissunk a média felé, de így, hogy mindketten ismertek vagyunk, csak úgy tudjuk megóvni a magánéletünket, ha határozott nemet mondunk.

Közösen még soha nem indultak A Dalban, ugye?

Egy produkcióban még nem, de olyan év már volt, hogy külön-külön mindketten elindultunk a versenyben. Egyébként még nem is volt soha közös dalunk, de ez hamarosan megváltozik. Andris új lemeze a napokban jelenik meg, és az első duettünk azon az albumon lesz rajta.

Ez azért is érdekes, mert nyolc éve annak, hogy találkoztak a Megasztárban.

Igen, és sokszor próbálkoztunk közös dallal korábban, de úgy éreztük mindegyiknél, hogy ez még nem az. Ez egy középtempójú, érzelemdúsabb dal. A szöveget Andris írta, a dallamot pedig közösen. Forgattunk is hozzá, amikor tavaly együtt elutaztunk Thaiföldre. Eredetileg angol szöveggel írtuk, de Andris kitalálta, hogy csináljuk meg magyarul is.

Van görcsösség abban a részükről, hogy nyissanak a nemzetközi piac felé?

Görcsösség nincs, de az álmot, hogy egyszer más országokban is befusson az ember, nem szabad soha elengedni. Régóta érzem magamban, hogy képes vagyok rá, és nagyon szeretném. Mindent megteszek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, de ha nem jön össze, attól még boldog és teljes életem lesz. Azt gondolom egyébként, hogy nagyrészt egyáltalán nem a tehetség számít egy nemzetközi karrier lehetőségnél, csak a kapcsolatok és a szerencse.

Jól érzékelem, hogy ebben már egy tehetségkutató sem tud segíteni? Úgy az Egyesült Államokban, mint itthon, néhány évad után elfelejtik az emberek a szereplőket.

Pontosan. Én is nézem ezeket a műsorokat, de nagyon sok van, és én sem emlékszem már a tehetségekre néhány hónappal később. És ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban is elengedik a kezüket a versenyzőknek, amint vége a tehetségkutatóknak. Na, akkor kell bizonyítani, hogy képes vagy egyedül is valahogy megtalálni az utadat. Szerintem ehhez kell ambíció, kell az, hogy képes legyél magadnak is dalokat írni, különben mindig másokra leszel utalva. Azt a dalt szerintem máshogyan is adja elő egy énekes, aminek a szövegírásában vagy a zeneszerzésében részt vett.

Nagyon szeret utazni. Hová megy legközelebb?