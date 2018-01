Tolvai Reni, Kökény Attila, Gulyás Roland A Dal harmadik adásában

A döntőben csak nyolcan lesznek, de addig még van egy válogató, és két elődöntő is.

A harmadik válogatón az alábbi előadók dalai versenyeznek:

#yeahla ft. Eszes Viki: 1 Szó Mint 100

Andy Roll: Turn the lights on

Ham ko ham: Bármerre jársz

Gulyás Roland: H Y P N O T I Z E D

Horváth Cintia & Balogh Tomi: Journey (Break Your Chains)

Horváth Tamás: Meggyfa

Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert: Életre kel

Maszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavak

Nova Prospect: Vigyázó

Tolvai Reni: Crack My Code

A Dal 2018 első válogatóműsorát Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe.

A második válogatóműsort szombaton holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor BIGA és Odett, a nézők szavazataival a SativuS jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában.

A szombati válogató adás után tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, melyek február 10-én és 17-én lesznek láthatóak a Duna Televízióban. A február 24-i döntőbe már csak nyolcan jutnak tovább, és közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese.