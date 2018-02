Kutyaember és szexéhes szellem - a legbizarrabb sorozatok

Egy politikai tanácsadónak állt orángután, egy repülő apáca, egy autóvá változott anyuka – csak néhány azok közül a szürreális figurák közül, akik valaha megjelentek a képernyőn. Készült olyan vígjátéksorozat, amelynek Hitler volt a főszereplője, egy krimisorozatban pedig rendre dalra fakadtak a nyomozók, voltak hát bőven olyan kezdeményezések a tévétörténetben, amik érthetetlen módon kerültek egyáltalán adásba, azt gondolhatnánk, hogy már csak az alapsztorijuk hallatán egyből dobná őket minden épeszű producer. Íme, néhány a legképtelenebb, legbizarrabb produkciók közül!

Mr. Smith

A Clint Eastwood két filmjében, a Bármi áron-ban és a Mindenáron vesztes-ben látott orángután 1983-ban saját sorozatot kapott az NBC-től, amiben ráadásul beszélt, sőt elképesztő intelligenciájának köszönhetően politikai tanácsadóvá is vált – persze csak a történet szerint.

A kritikusok és a nézők véleménye lesújtó volt, tizenhárom rész után el is kaszálták a sorozatot, volt azonban legalább egy másik, beszélő állatról szóló széria a tévétörténetben, ami hat évadot megért. Ez volt az 1961-ben indult Mister Ed, egy lóval a főszerepben:

The Flying Nun

Több mint nyolcvan rész, három évad készült a The Flying Nun-ból, vagyis A repülő apácá-ból, amely pontosan azt nyújtotta, amit a címe ígért, egy repülő apáca volt a főszereplője. A széria 1967 és 1970 között ment a fiatal Sally Fielddel a főszerepben, aki leginkább egy Puerto Ricó-i rendház felett repkedett, legalább a környezetre nem lehetett panaszuk a nézőknek.

My Mother the Car

A TV Guide 2002-ben – a Jerry Springer-show után – minden idők második legrosszabb tévéműsorának választotta meg a My Mother the Car-t, amelyből 1965-1966-ban készült harminc epizód. A történet egy férfiról szólt, aki vett egy használt autót – csak hogy ráébredjen, a halott anyja szelleme megszállta a kocsit, a rádión keresztül még beszélgetni is tud vele. Íme, az első rész:

Cop Rock

Szintén szerepel a TV Guide már említett listáján a Cop Rock, amely egy musicalbe oltott krimisorozat volt. Tizenegy epizódig jutott, darabját 2 millió dollárért készítették, ami 1990-ben óriási összegnek számított – mégsem sikerült belőle túl magas színvonalat kihozni, az olyan dalok, mint a bíróságon előadott He's Guilty (Bűnös) igencsak próbára tehették a nézők türelmét:

Itt pedig azt is megnézheti, a rendőrfőnök miként fakadt dalra az eligazítás végén, a szám címe szerint arra figyelmeztetve az embereit, hogy legyenek óvatosak odakint:

