Nagy Adri már a harmadik hónapon is túl van, a napokban jelentette be, hogy kisbabát vár. Terhességét most kezdte el dokumentálni közösségi oldalán, rajongói pedig teljesen odavannak friss fotójáért. A csinos kismama sorra kapja a bókokat, többek közt Tóth Gabi, Tücsi, Kiss Ramóna és Lola is megdicsérte a kommentelők közt.