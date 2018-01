Megint kihallgatták Gáspár Győzőt

Gáspár Győző ellen hónapok óta nyomoznak adócsalás és sikkasztás gyanújával, most pedig becsületsértésért indult ellene eljárás. Győzikét tegnap reggel hallgatták ki a Salgótarjáni Rendőrkapitányságon.

Bár az utóbbi időben többször is Gáspár Győző fordult az ügyészséghez és élt panasszal, most őt állították pellengérre a Blikk információi szerint. Győzike ellen valószínűleg azért tettek feljelentést, mert decemberben egy tévéműsorban megjegyzéseket tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik osztályvezetőjére, akit meg is nevezett.

"Igaz, hétfőn kihallgattak gyanúsítottként. Ismertették velem, hogy mi miatt jelentettek fel. Azért, amit az adásban mondtam. Lehet, hogy indulatos voltam a kamerák előtt, de igenis tudni akarom, hogy ki vagy kik a felelősök azért, ami a családommal történt. Igazságtalannak tartom az egészet. Ha én is feljelentenék mindenkit, aki rám rosszat mondott, akkor egész évben a bíróságra járnék. Engem sokan mocskolnak, aztán mégsem rohangálok a rendőrségre" - mondta a lapnak.

"A Salgótarjáni Rendőrkapitányság becsületsértés vétség megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást G. Győző ellen. A nyomozás érdekeire való tekintettel egyéb információt nem áll módunkban megadni" - írta a sajtóosztály a lap megkeresésére.