Paris Hilton pont úgy néz ki, mint Kim Kardashian

Kim Kardashian egyszer már reklámozta férje, Kanye West kollekcióját, az Adidas Yeezynek tervezett cuccokat, most pedig Paris Hilton is ugyanolyan szerelésben parádézik, nyilván szintén promóciós céllal. Hilton az Instagramján azt írta, nagyon élvezte, hogy megfelelően sminkelve Kardashian klónjává válhatott, utóbbi pedig ForeverTheOG, vagyis "örökké az eredeti" hashtaggel tette ki ugyanazt a képet. Mutatjuk a posztjaikat, a People oldalán pedig megnézheti az eredeti fotókat is, amelyek még Kardashiannel készültek – tényleg hasonlítanak.