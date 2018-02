Újra leszállnak Roswellben az ufók

Tizenhat év után feltámad egy egykor kedvelt tinisorozat, a Roswell, de a CW további nyolc pilotot is megrendelt már a 2018-2019-es tévés évadra.

Űrlények és emberek keverékét mutatta be annak idején a Roswell, amelynek most az új változatát is megrendelte a CW – legalábbis a pilot már biztosan érkezik Carina Adly MacKenzie (A sötétség kora) tollából, az eredeti alkotók közül Kevin Kelly Brown segít neki.

A CW emellett a Bűbájos boszorkák új verziójából is bekérte a pilotot korábban, mint ahogy az Odaát testvérsorozatáról, a Wayward Sisters-ről, valamint a Dead Inside-ról is lehetett már hallani az új projektek közül.

A csatorna a Roswell pilotja mellett további öt projektet jelentett be frissen, vagyis a tavalyi hat helyett a következő szezonban összesen kilenc pilotra számíthatunk innen: többek között Greg Berlantitól is érkezik új sorozatterv, egy reménybeli krimisorozatban pedig egy vak nő lesz egy gyilkosság egyetlen "szemtanúja".