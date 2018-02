A krokodilvadász halála óta nem randizott az özvegye

A krokodilvadászként ismert Steve Irwin lassan már tizenkét éve meghalt, özvegye, Terri azonban azóta sem randizott senkivel.

Terri Irwin a People magazinnak adott őszinte interjút, amiből az is kiderül, hogy férje, Steve Irwin 2006-ban bekövetkezett halála óta nincs férfi az életében.

"Csodálatos dolog, ha az emberek, akik elvesztettek valakit, újra megtalálják a szerelmet, de én nem is keresem, 27 éve nem voltam randin" – mondta. Úgy véli, Irwin volt neki az igazi, most pedig amúgy is el van foglalva ausztráliai állatkertje vezetésével, illetve új műsorával, amely az Animal Planetre készül.

Terri Irwin a férje haláláról is nyíltan beszélt, természetes, hogy – ahogy az egész világot – őt is váratlanul érte, de úgy érzi, Steve Irwin a legtöbb embernél teljesebb életet élt, hiába csak 44 év adatott neki.