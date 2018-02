Volt értelme feltámasztani? 1. rész: Charlie angyalai

2017-ben, közel harminc év után feltámadt a Dinasztia, folytatódott a Twin Peaks, tíz év után kapott új évadot a Will és Grace, 2018 januárjának végén pedig megrendelték a pilotot a Bűbájos boszorkák új verziójából, amely a hetvenes évek helyett napjainkban fog játszódni. Friss hír, hogy tizenhat év után feltámad az egykor kedvelt tinisorozat, a Roswell, és dolgoznak a Miami Vice rebootján is. Világosan látszik, hogy a hollywoodi tévéipar továbbra is szívesen nyúl vissza egykori sikerekhez, sok az évtizedes hibernáció utáni folytatás, vagy újragondolt széria. Cikksorozatunkban visszanézünk és megvizsgáljuk, hány volt sikeres ezek közül az elmúlt 8-10 évben. Előre szólunk: nem sok.