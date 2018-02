Még csak most ért véget a január, de így is tudunk jó pár idei képet mutatni vetkőző celebekről, villantó világsztárokról: Kim Kardashian fedetlen keblét mutatta meg az Instagramon, Heidi Klum, Emily Ratajkowski, Ashley Graham vagy Jenny Mollen sem fukarkodott a bájaival. Halle Berry és Lea Michele ezúttal sejtelmesebb, diszkrétebb volt, de az ő fotóikra is érdemes vetni egy pillantást – gyönyörködjön kedvére!