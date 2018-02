Kialakult A Dal elődöntős mezőnye, van pár meglepetés

Lement a harmadik válogatóadás, volt gyors és lassú nóta, autentikus cigányzene és modern popnak hívott muzsika, mexikói sombrero és kínai, rizsszedő kalap, némi finomkodás és kemény kritika. Egyből kiesett Tolvai Reni, a többi esélyes továbbjutott. Három adás után tizennyolcan kerültek a két elődöntőbe, ezek február 10-én és 17-én lesznek láthatóak a Duna Televízióban.

A Recirquel Társulat produkciója nyitotta meg A Dal 2018 szombati második válogatóját. A verseny harmadik válogatójának, az elődöntők és a döntő adásainak nyitányaként is különleges, az elmúlt években a világ legnagyobb fesztiváljain és színházaiban szakmai és közönségsikert aratott újcirkusz-előadásból láthattak ízelítőt a nézők.

A harmadik válogatón fellépett #yeahla ft. Eszes Viki (daluk címe 1 Szó Mint 100), a nagyváradi, esőkabátos rocker Andy Roll (Turn the lights on), az autentikus cigányzenével próbálkozó Ham ko ham (Bármerre jársz), az X-Faktorból érkezett Gulyás Roland (HYPNOTIZED), Horváth Cintia & Balogh Tomi (Journey - Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), Maszkura és a Tücsökraj (Nagybetűs szavak), Nova Prospect (Vigyázó), és Tolvai Reni a Crack My Code című szerzeménnyel.

A zsűri szerencsére nem elvakultan dicsérte a produkciókat, akadt olyan eset, amikor valamelyik ítész csak hatot adott, míg társa nyolccal kedveskedett az adott elődadónak. Both Miklós szokás szerint kritikus volt, nyelvtani problémákba, szövegelemzésekbe is belement, rámutatván néha pár homályos fordulatra, de Mező Misi is megmondta a magáét – talán Frenreisz és Schell voltak valamivel elfogadóbbak.

Továbbmentek a pontok alapján Kökényék, Horváth Tamás, a Ham ko ham, Maszkura. Az ötödik helyen holtverseny alakult ki, a zsűrinek volt egy perce meghozni a döntést, Horváth Cintia & Balogh Tomi kettősét nevezték meg. Közönségszavazatokkal továbbjutott még Gulyás Roland.

Ezzel tizennyolcan kerültek a két elődöntőbe, amelyek február 10-én és 17-én lesznek láthatóak a Duna Televízióban. A február 24-i döntőbe már csak nyolcan mennek tovább, és közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese, aki utazik az Eurovíziós Dalfesztiválra, hogy megpróbálja felmúlni Friderika negyedik, Kállay-Saunders András ötödik és Pápai Joci nyolcadik helyét (persze ByeAlex és a Kedvesem 10. helye is szép eredmény volt).

Az első két adásban történt

A Dal 2018 első válogatóműsorát Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe.

A második válogatóműsort szombaton holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor BIGA és Odett, a nézők szavazataival a SativuS jutott tovább az elődöntőbe a közmédia show-jában.

