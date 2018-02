Megvan a Sztárban Sztár + 1 kicsi nyertes párja

A Sztárban Sztár + 1 kicsi utolsó adására öt duó maradt versenyben, Hevesi Tamás, Nagy Adri, Veréb Tamás, Vastag Tamás és Kocsis Tibor, valamint párjaik küzdöttek a győzelemért, végül Vastag Tamás és Varga Szabolcs nyert.

A Sztárban Sztár + 1 kicsi-ben idén is gyerekénekesek csatlakoztak felnőtt hírességekhez, közkedvelt duetteket adtak elő heteken át, népszerű formációkat vittek színpadra, vagy éppen ugyanazt a karaktert alakították egymás mellett. A felnőtt szereplők ugyanakkor nemcsak duettpartnerek voltak, hanem a fiatal tehetségek segítői is.

A február 4-i döntőben a műsort vezető Tilla bemutatta a párosokat, majd a zsűrit. Ábel Anita úgy vélte, olyan a döntnökök között, mint "egy szerszámosládában a csavarkulcs", szerinte a duóknak ma csak magukat kellett adniuk.

Tóth Vera "piszok jól érezte magát", a harmadik adásra már fel is tudott szabadulni, Ábel Anita szerint ez egy különleges barátság kezdete volt az énekesnővel. Rákóczi Feri meg is sértődött, hogy Anitáék nem hívták meg őt a partibuszba, Király Viktor pedig azt tanácsolta a fellépőknek, hogy nyugodjanak le, csak énekeljenek és érezzék jól magukat.

A pontgyűjtés múlt héten befejeződött, a nézők az applikáción keresztül összesen 30 millió impulzust generáltak a műsor során, Tilla elmondása szerint.

Hevesi Tamás és Horváth Csenge kezdte a fellépések sorát, egy igazi funkypartira készültek Jamiroquai és Diana Ross bőrébe bújva. Hevesinek kalap volt a jele az oviban, Csengének körte, ezt is megtudhattuk a felvezető interjúból.

Rákóczi Feri egy betépett Grincset látott, ezzel együtt úgy vélte, így kell elkezdeni egy döntőt, Ábel Anita szerint Hevesi ennyit még életében nem mozgott, mint most a színpadon. Király dívának nevezte Csengét, várja már a saját szerzeményét, Tóth Verát a gyerekkorára emlékeztette a produkció.

Nagy Bogi és Nagy Adri jöttek az Arrivederci Amoré-val, Dollyt és Flipper Öcsit alakítva. "Magnifico" – lelkendezett Tilla, Nagy Adri mindenki szerint jobb volt pasinak, mint csajnak. Tóth Vera megint a tapolcai évekről anekdotázott, a dohányfüstös lakást emlegette, Király boldog kisgyerekként üldögélt, meghozták a kedvét Olaszországhoz. "Nyilván nem mondunk ilyet egy kismamának, de elmebeteg hülye vagy" – kezdte mondandóját Rákóczi, őrültnek nevezve Nagy Adrit.

Kocsis Tibor és Zöldi Lara következett, utóbbi édesanyjának az egyik kedvenc dalát adták elő, Elton Johnná és Shania Twainné válva pár percre. "Kiénekeljük magunkból az érzelmeket" – ígérte Tibó, Király szerint hozta is Elton John énekstílusát, de Lara countrys előadásmódját is dicsérte.

Tóth Vera az összhangot méltatta a két énekes között, szerinte mindkét versenyzőnek nagyszerű kisugárzása volt. "Mindig azt mondtuk, jó, hogy ha van hajad – most nem" – ítélkezett Rákóczi Kocsis parókája felett, Ábel Anita odáig volt az egésztől.

A reklámszünet után igazi rock'n'roll-partival folytatódott az este, Vastag Tamás és Varga Szabolcs dobta be magát a Johnny B. Goode-dal. Chuck Berry és Bruce Springsteen duettje Tóth Vera szerint nagyon amerikai volt, Rákóczi már a győzteseket látta a párosban. Király is biztatta a közönséget, hogy szavazzanak Vastagékra, Ábel Anita is elismerte, hogy Szabi saját jogán is tehetség, nem csak Varga Miklós fia és a tavalyi széria győztesének a testvére.

Jött az első kör utolsó produkciója Veréb Tamástól és Fodor Elizától, Kulka Jánost és Szulák Andreát alakították, utóbbival találkozhatott is Eliza a műsor előtt. C'est la vie – énekelték a romantikus duettben, Ábel Anita pedig állva tapsolt, sok szempontból szíven találta az előadás. "Maga az élet ez a dal" – lelkendezett Tóth Vera, Rákóczi még nagyon sokáig hallgatta volna őket, Király Viktor Eliza tiszta énekét méltatta.

Az első körben beérkezett szavazatok alapján mutattak egy fantomképet, az utolsó helyen álló páros ekkor 65,22 százalékon, az első pedig 83,21 százalékon állt, alig egy százalék volt a különbség az első és a második helyezett között.

A két versenykör szünetében egy csoportos produkció következett, az eddig kiesettek adták elő a Fame egyik betétdalát. "Megtisztelő volt titeket zsűrizni, és remélem, hogy vittetek valamit haza" – összegezte Tóth Vera a műsor eddigi szakaszát, majd jöttek újra a versenyzők. Következett a második kör, erről cikkünk második oldalán olvashat.

