Eva Longoria a szállodaiparban nyomul

Az ABC megrendelte a pilotot Eva Longoria új projektjéből, a spanyol sorozat alapján készülő Grand Hotel-ből.

Eva Longoria produkciós cége, az UnbeliEVAble készíti az ABC-nek a Grand Hotel pilotját, amiből a reményeik szerint egy szappanopera-szerű sorozat nő ki egy Miami Beachen található luxushotel mindennapjairól, a szállodát üzemeltető családról és annak titkaikról.

A széria alapjául egy sikeres spanyol produkció, az 1905-ben játszódó Gran Hotel szolgál, amelyből három évad készült, a spanyol Downton Abbey-ként is emlegetik.

Az ABC ezzel együtt megrendelt egy vígjátéki pilotot is, amelynek szintén van köze a szállodaiparhoz: jön a Three Rivers is, amelyben egy fiatal nő visszatér a ranchra, ahol felnőtt, hogy a New York-i luxushotelekben szerzett munkatapasztalatát ott kamatoztassa.