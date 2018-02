Marsi Anikó: A Tényeknél maradok

Lassan két éve, hogy hétköznaponként Marsi Anikó vezeti Gönczi Gáborral a Tényeket. A TV2 hírműsora sikerének így természetesen fontos részese Marsi Anikó.

2016-ban, közel 9 év után tért vissza a képernyőre. Ennyire vonzotta mindig is a híradózás világa?

Engem alaphangon még mindig minden vonz, ami a televíziózással kapcsolatos. Ez a tanult szakmám, a mesterségem, amit egész felnőtt életemben gyakoroltam. A mai napig felvillanyoz a napi, élőműsor-készítés. Ez egy olyan adrenalin fröccs, amivel máig nem tudtam betelni. A Tények pedig ennek a fajta napi műsorkészítésnek is talán az egyik legnehezebb és legtöbb kihívással teli példája. Egy napi, aktuális, főműsoridőben sugárzott hírműsor az csak akkor van kész, amikor a vége főcím legördül. Addig a pillanatig minden és mindenki mozgásban, alkotói zsibongásban van. Szóval ezt televíziósként szerintem csak szeretni lehet!

Sokat változott a televíziós világ is, amíg nem volt képernyőn. Melyek azok a dolgok, amelyeket újra meg kellett tanulnia?

Lassan két éve, amikor belekezdtünk ebbe a kalandba, az igazat megvallva, egy kicsit "rozsdásnak" éreztem magam az első percekben, de aztán egy pillanat alatt megérkezett az az érzés, hogy ez pont olyan, mint a biciklizés, soha nem lehet elfelejteni! Ismerős vezényszavak, ismerős mozdulatok, ismerős gesztusok. Szóval minden olyan otthonos. És abban a másodpercben, ahogyan ez tudatosult, onnan tudtam folytatni a munkámat, ahol sok évvel előtte abbahagytam.

Bár Gönczi Gábort az RTL-ből már régóta ismerte, azonban ha jól tudom korábban együtt nem szerepeltek a képernyőn. Mennyi időbe tellett a szakmai összecsiszolódás?

Nagyon-nagyon sok évet dolgoztunk együtt Gáborral közvetlen munkatársakként. És amúgy műsort is vezettünk együtt anno, de az a közös munkánk kisebb szelete volt; televíziósként, azaz szerkesztőként, riporterként, barátként nagyon is ismertük egymást. Szóval az együtt töltött évek okán ez egy sima ügy volt az elejétől kezdve. A mai napig nagyon megnyugtató, jó érzés, hogy egy sokat próbált, tapasztalt televíziós a műsorvezető társam, akivel félszavakból is értjük egymást.

Meséljen, hogy telik egy napja? Mi történik addig, ameddig este hatkor köszöntik a nézőket a TV2 Tények stúdiójából?

Reggel ébredés után minden nap futok egy órát a Normafánál. Ez már-már rituálé, ami elindítja a napomat. Az, amit ma a Normafa, és az ott nagyon komoly szakmaisággal és szeretettel megalkotott futópálya nyújtani tud, az egyrészt szerintem világszínvonal feletti, másrészt elengedhetetlen ahhoz, hogy nap nap után képes legyek "újratermelni" magam. Miután végeztem a sporttal, kapkodás nélkül elkezdek felkészülni a napra, és dél körül elindulok a TV2-be. Onnantól kezdve, ahogy beértem a házba, elkap a napi műsor forgószélszerű kereke, és csak akkor enged ki magából, amikor az aznapi adásnak vége. Fél 9 körül érek haza, és akkor még - az igazat megvallva - pörgök, nem nagyon tudok lefeküdni. Rendszerint ilyenkor visszanézem az adást, hogy "külső szemlélőként" is rálássak a műsorra. Majd gyorsan ágyba bújok, hisz reggel megint vár a Normafa.

A kitartásra azonban nemcsak a sport, hanem a lelki folyamatoknál is szüksége lehet. Sokat támadják önöket. Ezt minek tudja be, és hogyan éli meg?

Aki kimegy a napra, az ne lepődjön meg, ha lebarnul, szokták mondani. Mindannyian felnőtt, tapasztalt műsorkészítőként mondtunk igent egy napi hírműsor felkérésére. Tudtam, hogy mit vállalok, és azt is tudtam, hogy ez mivel jár. Ami fontosabb viszont az elmúlt majd két évben, hogy a támadások mellett nagyon sok szeretet is kapok, kaptam. Sokszor egyszerűen csak rám köszönnek, vagy csak rám mosolyognak az utcán. Olykor-olykor egy-egy anyagunkról érdeklődnek, és mindezt érezhető szeretettel, kedvességgel teszik az emberek. A 20 év alatt, amit közszereplőként töltöttem el, megtanultam nemcsak a negatívumokat meghallani, hanem a pozitívumokat is megélni.

Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a TV2 Tények az egyik legnézettebb híradó. Ezt válaszként fel szokta hozni az Önöket ért támadásokra?

Nem. Ugyanis vallom, hogy egy műsorkészítőnek az adás végén megszűnik a szerepe. Mi a műsorral mondjuk el a véleményünket. Ez a mi eszközünk. Az adás után a néző kizárólagos joga a véleménynyilvánítás, mert a távkapcsoló nála van. Minket Ők minősítenek, és nincs fórum számunkra, hogy a döntésüket megkérdőjelezzük.

Visszatérve a szakmához. Meséljen, milyen dolgozni a Tények szerkesztőségénél? Bizonyos sajtóorgánumok érthetetlen módon korábban számtalan esetben írtak arról, hogy mely kollegák távoztak önöktől.

Én egyszerűen imádok itt dolgozni! Mára egy egységes, profi és nagyon jó hangulatú csapat jött itt össze. Azt hiszem, azzal tudom a leginkább szemléltetni ezt, hogy én ide szeretek bejárni. Szeretek megérkezni a házba, szeretem a kollégáimat. Itt velem mindenki nagyon szeretetteljes és kedves. Egyszerűen csak jó hangulatban zajlanak a napjaim, és ez nagyon jó érzés. A televíziózás kollektív műfaj. Jó közösség, jó csapat nélkül lehetetlen nézett műsort csinálni. Ezt a műsort márpedig sokan megnézik nap nap után, szóval a számok azt mutatják, hogy rendben van a csapatteljesítmény.

Szavaiból azt érzem, hogy ön nagyon szeret a Tényeknél dolgozni. Meddig tervezi a TV2-s életét?

Ha rajtam múlik, terveim szerint még hosszú ideig a Tényeknél maradok! Ez a televízió két évvel ezelőtt megkeresett és hívott engem. Kökény-Szalai Vivien invitálása akkor és ott nekem nagyon jólesett, és mindent jól végiggondolva, a családommal együtt igent mondtunk a felkérésre. Most, immár lassan két év után is azt mondom, hogy helyesen döntöttünk akkor, amikor aláírtam a szerződésemet, szóval ma sem döntenék másként. Nekem jó itt a TV2-nél.