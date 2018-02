Botrányos reklámok, amikkel nagyon csúnyán melléfogtak

Nemrégiben a H&M üzleteit rohanták le Dél-Afrikában egy rosszul elsült, rasszistának bélyegzett reklám miatt, de korábban is volt már rá példa, hogy egy kampánnyal igencsak melléfogtak a hirdetők. A viccesnek szánt fej nélküli napot pont akkorra hirdették meg, amikor az Iszlám Állam lefejezett egy újságírót, egy promóciós buli több embert kórházba juttatott, egy rekordkísérlet pedig két ember halálával végződött.

Mint arról az Origo is beszámolt, januárban a H&M több üzletét kifosztották Dél-Afrikában, mivel a cég piacra dobott egy kapucnis pulcsit „a legmenőbb majom a dzsungelben” felirattal, ráadásul a terméket egy fekete kisfiú képével reklámozta.

Nem ez volt az első hasonló mellényúlás a reklámok történetében, a Dove is előállt korábban olyan kisfilmmel, amelyben a fekete bőrű nő levette a pólóját, és fehérré vált. A cég a szépség különböző típusait próbálta bemutatni a képsorral, a nézőknek és kommentelőknek ez azonban nem igazán jött át.

Jelentéktelen nap volt Nagaszaki lebombázása?

Előfordult, hogy egyes reklámoknál csak az időzítés volt pocsék, a Disney japán tagozata pont Nagaszaki bombázásának az évfordulóján tett ki egy ilyen posztot a Twitterre: „Nagyon boldog nemszületésnapot!” – olvasható a képen, amit ráadásul olyan szöveggel küldtek ki, hogy gratulálnak ezen a jelentéktelen napon.

Hasonlóképp jártak Az Álmosvölgy legendája című sorozat sajtósai is, akik 2014-ben – a történetben szereplő fej nélküli lovasra utalva – pont aznapra hirdették meg a nemzeti fej nélküli napot, amikor az Iszlám Állam lefejezte Steven Sotloff amerikai újságírót. A balfogásról annak idején bővebben is írtunk, a cikket itt találja.

Kijön még idén az a Guns N' Roses-lemez?

Voltak persze viccesebb esetek is, a Dr. Pepper például egy felelőtlen ígéretre fázott rá nagyon 2008-ban: minden amerikainak egy doboz ingyen üdítőt ajánlott, ha a Guns N' Roses az év végéig kijön a Chinese Democracy-val – azzal a lemezzel, amelyet már 1994-ben bejelentett, de aztán tizennégy évig nem lett belőle semmi. 2008-ban mégis elkészült, Axl Rose be is perelte a Dr. Peppert, amiért nem tudta teljesíteni az ígéretét.

Az EA, Electronic Arts nevű videojáték-fejlesztő cég kis híján törvényt is sértett egyik kampányával, hisz A keresztapa II alapján készített játékát azzal promózta, hogy bokszereket, mármint nem alsógatyákat vagy kutyákat, hanem fémből készült támadóeszközöket küldött szét az újságíróknak Amerika-szerte – míg rá nem jött, hogy a bokszer több államban is illegális.

