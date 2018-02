Volt értelme feltámasztani? Knight Rider

2017-ben, közel harminc év után feltámadt a Dinasztia, folytatódott a Twin Peaks, tíz év után kapott új évadot a Will és Grace, 2018 januárjának végén pedig megrendelték a pilotot a Bűbájos boszorkák új verziójából, amely a hetvenes évek helyett napjainkban fog játszódni. Friss hír, hogy tizenhat év után feltámad az egykor kedvelt tinisorozat, a Roswell, és dolgoznak a Miami Vice rebootján is. Világosan látszik, hogy a hollywoodi tévéipar továbbra is szívesen nyúl vissza egykori sikerekhez, sok az évtizedes hibernáció utáni folytatás, vagy újragondolt széria, a remake, a reboot. Cikksorozatunkban visszanézünk és megvizsgáljuk, hány volt sikeres ezek közül az elmúlt 8-10 évben. Előre szólunk: nem sok.

Az eredeti

Az eredeti sorozat 1982 és 1986 között futott az NBC-n: Michael Knight és kocsija annyira menők voltak, hogy három széria is készült a témára ráhúzva: a Knight Rider (1982–1986), a Team Knight Rider (1997–1998) és – micsoda fordulat! – a Knight Rider (2008–2009). 1985-ben még a spin-off is jött, Code of Vengeance címen.

A sorozat itthon is siker volt, még bárgyú szóviccek is születtek KITT nevével, és nem is volt nehéz megfejteni a titkot. Az autó a nyolcvanas évekhez képest őrült modernnek számított, mindenki szeretett volna ilyen csúcsjárgányt, Michael pedig remek kalandokat élt át, ráadásul nagy sármőr volt közben végig, tökéletes frizurával.

A felejthetetlen zene és főcím:

Az NBC akkori elnöke, Brandon Tartikoff úgy emlegette, mint „több mint sorozat, egy jelenség, amely nagyszerűbb, mint a Baywatch valaha lesz." (Nem mellesleg a Baywatch csak 1989-ben startolt, három évvel a Knight Rider vége után.) Ezt a vezetői reklámszöveget talán lehet vitatni, de a négy év, a 90 rész nem véletlen, ahogy az sem, hogy rengeteg országba exportálták a sorozatot.

A folytatás

Mint korábban írtuk, több leágazása, folytatása is volt a sorozatnak, de most a 2008-asra pillantunk rá. A főszereplő Justin Bruening volt, aki egy Mike Traceur nevű fickót alakított, Michael Knight fiát. Val Kilmer adta KITT, Peter Cullen pedig KARR 2.0 hangját, de nem volt sem nézettség, sem kritikai siker. Az NBC bő két hónap után előbb lecsökkentette a 22 részes megrendelést 17 epizódra, majd 2009 márciusában lement az utolsó „új" rész is. Eztán csend, és a következő évadban már nem berregett a csodaautó, azaz diszkréten elkaszálták a sorozatot.

Teljes lakosságban amúgy nem volt tragikus a nézettség az USA-ban, a premier 7,3 milliója ugyan esett (jóformán minden sorozatnál van csökkenés), de nem ment 4,5, 5 millió alá. „A Mike-ot alakító Justin Bruening is kevésbé karakteres, mint a Michael Kinghtot annak idején alakító David Hasselhoff, aki göndör sérójával, szűk bőrdzsekijében igazi színfolt volt a képernyőn. KITT pedig - a nyolcvanas évek eredetijéhez képest - kissé talán túl futurisztikus, a végtelen számú kütyü és friss technikai megoldás sokszor el is vonja a figyelmet a történetről" – írtuk korábban az itthon is bemutatott rebootról.

2017 nyarán pedig arról írtunk, hogy David Hasselhoff és A galaxis őrzői rendezője, James Gunn azon dolgoznak, hogy visszahozzák a Knight Rider-t a képernyőre. Úgy tűnik, KITT elpusztíthatatlan.

