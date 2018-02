Megvan az új hercegi pár

Alakul a tévéfilm Harry hercegről és Meghan Markle-ről, már megvan, hogy kik játsszák a jegyespárt.

Mint arról már beszámoltunk, a Lifetime készíti a Harry & Meghan: A Royal Romance című tévéfilmet, amellyel a brit hercegi jegyespár történetét meséli el.

A csatorna most megtalálta a főszereplőket is, Harry herceget Murray Fraser fogja játszani, őt a The Loch című minisorozatban láthattuk hosszabban, a Viktóriá-ban csak vendégszerepelt, ez lesz a harmadik munkája.

Meghan Markle szerepét a valamivel tapasztaltabb és ismertebb Parisa Fitz-Henley-re bízták, őt legutóbb a Midnight, Texas-ban láthattuk, előtte a Jessica Jones-ban és a Luke Cage-ben is eljátszotta Reva Connorst. 2006 óta van egyébként képernyőn, olyan sorozatokban vendégszerepelt, mint a New York-i helyszínelők, a Grace klinika, a Zsaruvér, a House of Cards.

A Harry & Meghan: A Royal Romance várhatóan még a május 19-i esküvő előtt, valószínűleg május elején képenyőre kerül.