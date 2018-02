Sztárok, akiknek még idén gyerekük születik

Eva Longoria, Kirsten Dunst, Katalin hercegné, Hugh Grant – csak néhány híresség azok közül, akik anyai, apai örömök elé néznek idén. Van, aki már az ötödik gyerekét várja, más 43 évesen kezd bele a nagy kalandba, és olyan is akad, aki másfél éves kislányával mondatta ki a hírt az Instagramon. Íme, tíz sztár, akinek 2018-ban születik a gyereke.

Kirsten Dunst

A 35 éves színésznő az első gyerekét várja vőlegényétől, a Breaking Bad-ben is látott Jesse Plemonstól, akivel a Fargo forgatásán ismerkedtek össze. 2017 januárjában jött a hír, hogy eljegyezték egymást, az pedig, hogy Dunst terhes, idén január végén derült ki a Rodarte új katalógusából.

Hugh Grant

Barátnőjével, Anna Ebersteinnel a harmadik közös gyereküket várják egy ötéves fiú és egy kétéves lány után, a színésznek viszont az ötödik gyereke lesz a jövevény, Tinglan Hongtól is született már kettő. A dolog pikantériája, hogy az időrenddel volt egy kis zavar, Hongtól az első és a harmadik gyerek van, Ebersteintől a második és a negyedik.

Jamie Lynn Spears

Britney Spears húga annak idején tinisztár volt, Zoey 101 című sorozatát viszont leállították, miután a színésznő tizenhat évesen teherbe esett, amivel nem mutatott volna jó példát a Nickelodeon ifjú nézőinek. Lányának, a most kilencéves Maddie-nek idén kistestvére is születik, csak már másik apától, Jamie Watsontól. Spears a hírt így közölte az Instagramon:

Eva Longoria

A Született feleségek egykori sztárja már a 43. életévét is be fogja tölteni, mire megszületik az első gyereke, férjének, José Bastónnak viszont ez lesz a negyedik, a korábbi kapcsolatából született egy lány és egy vegyes ikerpár. Longoria újévkor már a pocakját is megmutatta, íme:

Khloé Kardashian

A celeb már a Keeping Up with the Kardashians tizenharmadik évadjának fináléjában elárulta, hogy partnere, Tristan Thompson öt vagy hat gyereket szeretne tőle – viszont csak 2016 szeptembere óta randiznak, most jön csak az első utód.

