Három új tévécsatornát nézhet február közepétől

Itthon is látható az Eurosport három új sportcsatornája, az Eurosport 3, Eurosport 4 és Eurosport 5.

Az Eurosport, az olimpiai játékok hivatalos műsorszolgáltatója három sportcsatornát indított február 9-26 között, hogy a két eddigi csatornájáról kiszoruló közvetítésekről se maradjanak le az érdeklődők.

A három új, ideiglenes sportadó csak angol nyelven érhető el hazánkban a T-Home IPTV valamint a UPC digitális kábelszolgáltatásában SD felbontásban. A T-Home előfizetők a TV Go, míg a UPC előfizetők a Horizon Go kínálatában is elérhetik a csatornákat - írta a sat.tv.radio.hu.

A Telekom az olimpia idejére az Eurosport csatornákat is elérhetővé teszi az alapcsomagos előfizetők számára.