Őt kell szidni, ha rossz lesz az új Magnum

Megvan a Magnum új változatának rendezője, Justin Linre bízták a feladatot.

Mint arról korábban beszámoltunk, a CBS megrendelte a pilotot a Magnum új verziójából, egy epizód erejéig már biztosan feltámad a nyolcvanas évekbeli kultsorozat.

Mostanra meglett a projekt felelőse is, a rendezést Justin Linre bízták, aki a Halálos iramban-filmekkel vált ismertté, az ő nevéhez fűződik a Star Trek: Mindenen túl is. Sorozatok közül a True Detective-be és a Balfékek-be segített be, illetve ő jegyezte a Scorpion és a S.W.A.T. pilotját.

Az új történet szerint Thomas Magnum nem vietnami, hanem afganisztáni szolgálata után áll magánnyomozónak, Higginsből pedig itt valószínűleg nő lesz, legalábbis Julietnek hívják.

Egy hasonló kedvenc feltámasztása – főleg ilyesmi, egyedinek szánt változtatásokkal – mindig rizikós, korábban arról elmélkedtünk, hogy a Charlie angyalai-t vagy a Knight Rider-t érdemes volt-e visszahozni.