Reagált a vádakra a Barátok közt kirúgott színésznője

Mióta kiderült, hogy Sztárek Andreát kiírták a Barátok köztből, egyre több pletyka terjed arról, mi lehetett ennek a valódik oka. A színésznőt több vád is érte, most ezekre reagált.

Egy ideje megy a találgatás, hogy miért írták ki a történetből a börtönpszichológust alakító Sztárek Andreát, aki első körben azt mondta, túl öreg a sorozatba, a kora miatt váltak meg tőle.

Azóta jelentek meg cikkek arról, hogy rossz természete játszott közre a döntésben, és arról is írtak, hogy alkoholproblémái vannak.

A színésznő nem érti, miért akar neki rosszat bárki is, úgy döntött, a hot!-ban reagál a vádakra. "A színész is ember. Én is az vagyok. Nekem se esnek jól az igazságtalan vádak. Csak üzenni tudom mindenkinek, hogy életemben nem voltak alkoholproblémáim! Nem vagyok alkoholista!" - mondta.