Sztárok, akik túl korán elvesztették a párjukat

Az élet a világszerte ismert hírességeket sem mindig kíméli, a sztárvilágban is akadnak páran, akiknek túl korán kellett megélniük az egyik legnagyobb traumát, a partnerük vagy házastársuk elvesztését. Liam Neeson felesége síbalesetben halt meg 45 évesen, Joan Rivers férje öngyilkos lett, Stanley Tucci bűnösnek érezte magát, amikor újra randizni kezdett, Pierce Brosnant örökre megváltoztatta, hogy végig kellett néznie a neje leépülését.

Liam Neeson

A Tony-díjas Natasha Richardson 1994 óta volt Neeson felesége, 2009-ben halt meg, 45 évesen. Egy síbalesetben ütötte meg a fejét, először látszólag semmi baja nem volt, nagyjából egy óra múlva azonban rosszul lett, a halála előtt kómába esett – a tragikus esetről itt írtunk bővebben.

Neeson 2014-ben a 60 Minutes-ben elmondta, még mindig gyászol, mert a felesége halálát sosem tudta valóságosként megélni. „Vannak időszakok, amikor a New York-i lakásunkban ma is hallom, ahogy nyílik az ajtó, és minden ilyen alkalommal azt hiszem, mindjárt meghallom az ő hangját is” – mesélte.

Stanley Tucci

Az Oscar-jelölt színész felesége, Kate Spath-Tucci 2009-ben halt meg mellrák következtében. 14 évig voltak házasok, de Tucci már két évvel később elkezdett randizni jelenlegi nejével, Felicity Blunttal, amiről így vallott 2015-ben a Timesnak: „Először nagyon nehéz volt Felicityvel elmenni bárhova... Bűnösnek éreztem magam, szörnyű volt.”

Katie Couric

Az Egyesült Államokban jól ismert híradós és műsorvezető 2014 óta már John Molner felesége, előző férjét, Jay Monahant kilencévnyi házasság után vesztette el 1998-ban. A férfi a vastagbélrákkal folytatott hosszú küzdelembe halt bele, Couric pedig ez után mindent megtett azért, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, a korai észlelés fontosságára – ennek eredményeként még a Today show-ban is lement élő adásban egy végbéltükrözés.

Martin Short

A legendás komikusnak nem volt könnyű élete, tizenkét éves volt, amikor a legidősebb bátyja meghalt, húszéves korára pedig az apja és az anyja is.

A feleségével, Nancy Dolmannel 30 évig voltak házasok, de már jóval korábban ismerték egymást, összesen nagyjából 36 évet töltöttek együtt. Az asszony petefészekrákban halt meg 2010-ben, Short pedig négy évvel későbbi önéletrajzi könyvében, az I Must Say: My Life as a Humble Comedy Legend-ben azt írta, még mindig kommunikál a néhai nejével: ennyi idő alatt megtanulták befejezni egymás mondatait, így a színész egyedül is le tud folytatni egy komplett párbeszédet kettejük között.

