Az 51 éves Samantha Fox bikiniben eléggé tanító nénis

Kamasz fiúszobák tízezreinek falát díszítette fürdőruhás fotója egykor, de az újabb kép már nem menne annyira.

16 évesen a The Sunban pózolt, 1986-ban pedig popsztárt csináltak belőle, az Touch Me (I Want Your Body) 17 országban volt listavezető - a szőke modell itthon is szerepelt kamaszsrácok álmaiban. Hat nagylemezt adott ki, máig aktív. Az ezredforduló környékén pletykálták róla, később pedig bevallotta, hogy leszbikus kapcsolatban él.

Az egykori szexszimbólum dicséret érdemel, mert Twitterén nem csak szétretusált, fiatalos képeket oszt meg, hanem olyat is, ahol kifejezetten úgy néz ki, mint egy napközis tanerő: