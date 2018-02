Az X-akták Scullyja, Gillian Anderson csatlakozott a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) nevű állatvédő szervezet kampányához, és anyaszült meztelenül pózol két fotón, csak a kezeivel takarja magát. "Inkább vagyok meztelen, mint hogy szőrmét hordjak" – szól az üzenet, amihez már rengeteg sztár adta a testét, Christy Turlingtontól kezdve Pamela Andersonig. Na de nem csigázzuk tovább, íme, Anderson fotói!