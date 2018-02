Így nézett ki Hódi Pamela 19 évesen, fekete hajjal

Berki Krisztián exe, Hódi Pamela nemrég még testhez simuló latexben pózolt, egy szál törölközőben is megmutatta magát, most pedig 19 évesen, fekete hajjal is láthatjuk egy fotón. A kép egy 2007-es szépségversenyen, a gyömrői Tószépe Választáson készült, amit a szalagból ítélve Pamela meg is nyert, ő lett Miss Gyömrő abban az évben. A fényképet a TV2 ásta elő, a honlapjukon megnézheti – alább egy pár posztot talál az Instagramjáról.