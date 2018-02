Itt a Playboy márciusi címlaplánya, nézze meg a képeit!

Jenny Watwood került a Playboy márciusi számának címlapjára, de ott – a magazin újabb irányelvének megfelelően – teljesen felöltözve látható. Szerencsére van a hölgynek Facebook-oldala is, tele jobbnál jobb fotókkal, a cikkben található képre kattintva azok között is böngészhet egy galériában.

A márciusi playmate, Jenny Watwood hét gyerek közül a legkisebbként született Arizonában, de amint megkapta az első útlevelét, már dobbantott is Milánóba, egy ottani divatügynökség vette a szárnyai alá.

Nyolc évvel később, tavaly decemberben határozta el, hogy be akar kerülni a Playboyba, azonnal írt is az ügynökének, aki, úgy tűnik, simán el tudta intézni a megjelenést. A lap ezzel a borítóval kerül hamarosan a polcokra, a képre kattintva merészebb fotókat is láthat a galériában:

A jelenleg Los Angelesben élő Watwood büszkén hirdeti, hogy rajta minden természetes, azt mondja, gyanúsan telt ajka sem beavatkozás eredménye.

Jellemző rá, hogy amikor először találkozik valakivel, az első negyed órában mindig csak annyit árul el, hogy a divatszakmában dolgozik – legalább az első benyomás erejéig csak egy másik személy akar lenni, nem pedig egy szupermodell.