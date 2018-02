Úgy tűnik, soha nem fejezi be a szerző a Trónok harcát

George R. R. Martin nem stresszel, a The Winds of Winter aligha jelenik meg idén.

A Tűz és Jég Dala regénysorozat újabb darabja valószínűleg nem jelenik meg 2018-ban sem, pedig még csak egy hónap ment el az évből, lenne ideje a korosodó mesternek befejezni. Helyette sajnos minden mással foglakozik, a Trónok harca (olvasó) rajongói pedig egyre dühösebbek, mivel a Sárkányok tánca 2011-es, azóta nem folytatta Martin a regényfolyamot. Sokáig úgy volt, hogy 2017-ben kijön a folytatás, majd 2018 lett belőle, úgyhogy sokan keserűen olvassák most a híreket.

A késlekedés egyik oka, hogy a Fire & Blood sorozaton is dolgozik a fantasy-író, ez pedig a Targaryen családról szól majd, és legalább ugyanabban a fikciós világban játszódik, mint az HBO-sorozat által világszerte ismertté lett Trónok harca. A Fire & Blood két kötet lesz, az első a The Winds of Winter előtt kerül nyomdába a mai állás szerint, a másik pedig utána.

A rajongók bánata így teljes, mert a jelek szerint a sorozat (amely már régen leelőzte a könyvekben leírtakat) sem folytatódik idén. R. R. Martin pedig kifejezetten termékeny volt egykor, a Tűz és Jég dala első darabja, a Trónok harca 1996-ban jött ki, négy év múlva pedig már a harmadik kötetet is meg lehetett vásárolni. Ennek fényében különösen hosszú a legalább hétéves várakozás, ami a hatodik regényt megelőzi.