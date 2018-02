Elég egy hírességgel randizni, hogy gazdagok és ismertek legyünk

A valóságshow-k megjelenése óta már nemigen kell valós teljesítmény ahhoz, hogy valaki híressé váljon, elég, ha rendszeresen látjuk az arcát, halljuk, olvassuk a nevét a médiában. Vannak olyanok is, akiket csupán arról jegyeztünk meg, hogy egy hírességgel randiztak – a magyar példákból itt válogattunk, most lássunk pár esetet külföldről is!

Kate Middleton

Vilmos herceggel való esküvőjének tévés közvetítése nézettségi rekordot döntött 2011-ben, Middleton azonban egészen 2002-ig csak egy volt a sok gazdag lány közül a skóciai St. Andrews-i Egyetemen – oda járt ugyanis, amikor megismerkedett leendő férjével. Más kérdés, hogy Vilmos herceg nevét sem a saját teljesítménye alapján ismerjük, talán soha nem is hallottunk volna róla, ha nem pont a királyi családba születik.

Amber Rose

A nemrég mellkisebbítő műtétre vállalkozó kebelcsodának ma már 16,7 millió követője van az Instagramon, karrierje kezdetén viszont még csak egy volt a rengeteg modell közül, akik videoklipekben tűntek fel. 2008-ban aztán már Kanye West oldalán jelent meg különféle díjátadókon, kétéves kapcsolatuk után pedig Wiz Khalifára nyergelt át – addigra pedig már mindenki megjegyezte a mellét, vagyis, bocsánat, a nevét.

Scott Disick

Hogy férfi versenyzőt is említsünk, Lord Disicknek becézett emberünk se nagyon lenne sehol a nője nélkül, senki nem is hallott róla 2006-ig. Akkor ismerkedett meg Kourtney Kardashiannal, az exhibicionista család valóságshow-ja, a Keeping Up with the Kardashians pedig szépen dokumentálta se-vele-se-nélküle típusú kapcsolatukat, a férfi még a Luxusdoki egyik epizódjában is eljátszhatta önmagát.

Blac Chyna

A modell jelenleg szintén a Kardashian család egyik tagjával, Robbal randizik, ami azért különös, mert híres exe, Tyga pedig annak féltestvérével, Kylie Jennerrel jött össze a szakításuk után. Blac Chyna mindenesetre Tygával való kapcsolatának, sőt jegyességének köszönheti a hírnevét, bár korábban is modelkedett és táncolgatott itt-ott.

Lapozzon, vannak még néhányan a sztárvilágban, akik a párjuknak köszönhetik a sikerüket!