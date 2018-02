Összejöttek egy magyar hírességgel, ők is celebek lettek

A magyar sztárvilágban is vannak jócskán, akiknek elég volt megismerkedni ismert vagy időközben ismertté vált párjukkal, hogy aztán ők is híresek legyenek. Hódi Pamela és Cinthya Dictator is egyértelműen párjuknak köszönhetik a népszerűséget, és Kasza Tibi felesége se épített volna ilyen tempóban férje nélkül több százezres rajongótábort. Nemcsak a nők, néhány pasi is párkapcsolatának köszönheti a sikert - nézze meg, kik ők!

Szinte nincs olyan hét, hogy ne jönnének ki cikkek Hódi Pameláról, aki Berki Krisztián párjaként lett ismert.

A modellnek egy gyereke is van a műsorvezetőtől, és bár egy ideje nincsenek együtt, szerelmi élete, újabb és újabb szexi fotósorozatai továbbra is lázban tartják a rajongóit. Közösségi oldalain nagy a nyüzsgés, Instagramján rendszeresen hirdet termékeket, szolgáltatásokat, és a képernyőn is többször megfordul, például Várkonyi Andrea állandó vendége a Micsoda nők!-ben.

Az Instagramon 331 ezren követik, nem is hagy egy napot sem poszt nélkül.

Cinthya Dictator is egykori párjának köszönheti hírnevét, a csontsovány modell hol Varga Viktor szerelmeként, hol exeként tűnik fel a médiában - viharos kapcsolatuk a nyílt téren játszódik.

Énekeltek közösen a Nagy Duettben, szerepeltek az Édes Életben, és bár most nincsenek együtt, a modellről továbbra is sokat olvasni a lapokban. Legutóbb szőrtelen, meztelen macskával csókolózott, igyekszik extrém akciókkal felhívni magára a figyelmet.

A Mankerként ismertté vált Darai Andrea akkor lett ismert, mikor összejött Kasza Tibivel, rajongói táborát pedig közösen építették fel az elmúlt időszakban.

Ma már nemcsak a műsorvezető, de felesége is népes rajongótáborral büszkélkedhet, az Instagramon 214 ezren figyelik, ahogy naponta többször élőben jelentkezik be nekik - rendszerint valamit reklámozva. Saját webshopja is van, de emellett magánéletükről, utazásaikról is sűrűn beszámol.

Lukács Miklós feleségének, Peller Annának köszönheti az ismertséget, és Pumped Gabo exéről, Sebestyén Ágiról se tudnának ilyen sokan, ha nem szerepeltek volna együtt a tévében. Még több párosért lapozzon!