Nem jutott a döntőbe Vavra Bence, a nézők sem szavazták be, és ezt nem fogadta túl jól a Running előadója.

Most épp Kállay Saunders-András borult ki A Dal miatt, pedig ő már végigcsinált egy ilyen válogatót, meg is nyerte, majd szép sikerrel képviselte az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon – ötödik lett negyvenvalahány produkcióból. A mostani probléma magva: Ceasefire X, azaz Vavra Bence és a Satellites című nóta (zeneszerző: Szűcs Norbert, Vavra Bence András, szövegíró: Kozma Kata) nem jutott a fináléba.

"Teljesen ideges lettem, hogy Bence nem jutott a döntőbe. Az egyik legjobb férfihang Magyarországon, az egyik legjobb dallal, és nincs a döntőben... Igazán, hol tartunk otthon zeneileg? Olyan mintha minél nemzetközibb valami, vagy minél jobban képvisel minőséget, annál kevesebb esélye van a sikerre. Egy kinti nagy DJ is drukkolt neki, a külföldiek imádták, de otthon nem tud a döntőbe jutni. Ez hihetetlen" – morog az énekes.

Erről a dalról van szó:

Eztán tippeket is ad, nyilván nem kevés szarkazmussal: a sikerhez legyen három éve lejárt stílus, a szöveg pedig olyan egyszerű, hogy a háromévesek is értsék. „Angolul pedig csak akkor énekelj, ha van akcentusod, és nem helyes a szöveg. Ne fektess energiát abba, hogy jól szóljon a keverés! Ezt nem rosszindulatból írom, hanem csak szar látni, mennyi tehetséges ember van Magyarországon, hoznak egy minőséget, de semmit kapnak érte. LOVE PEACE JO8" – zárta sorait Kállay-Saunders, akinek barátnője, Tolvai Reni is elhullott már a 2018-as A Dalban.

A zenei válogató hazai döntőében nyolcan vannak, finálé szombat este a Duna TV-n.