A The Walking Dead nyolcadik évadja február 25-én – itthon 26-án – tér vissza a téli szünet után, a következő, kilencedik részben pedig egy korábbi eseményt is bemutatnak: egy frissen kiadott epizódrészlet szerint kiderül végre, hogy a Megváltók miként szabadultak ki a főhadiszállásukról, miután Rickék egy sereg zombit vezettek oda, hogy körbezárják őket. Mutatjuk is a kisfilmet!