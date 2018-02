Részegen vezetett, karambolozott: mehet a bíróságra a tévésztár

Steve Wilkos ellen vádat emeltek, márciusban áll a bíróság elé.

Február 21-én eldőlt, hogy ittas vezetés és baleset okozása miatt áll bíróság elé Steve Wilkos, aki még januárban ült ittasan a volán mögé. Kocsijával nekiment villanypóznáknak, fának is, az autó felborult, a showman pedig épphogy túlélte a balesetet, kórházba is vitték rögvest. Később kiadott egy közleményt, amelyben depressziójáról vallott, és elismerte, hogy alkoholt fogyasztott vezetés előtt.

A rendőrség 0,3 ezreléket mért nála, ez enyhe ittasságnak számít: jelentősebb egyensúlyzavar ekkor még nem lép fel, az apróbb mozdulatok ugyanakkor bizonytalanabbá válhatnak. Nagyjából egy-másfél korsó sör után a reakcióidő is lecsökken, ami miatt a volán mögött is jóval veszélyesebbé válhat az italozó személy.

A férfi az itthon is adott Jerry Springer Show-ban tűnt fel többször, vezette is a műsort, amikor annak házigazdája nem ért rá. Felbukkant a KicsiKÉM - Sir Austin Powers 2-ben, tévésorozatokban, valóságshow-ban. 2007-ben saját talksow-t kapott, a The Steve Wilkos Show-ból közel 1200 rész forgott a TV Guide szerint.