Pornózás miatt rúghatták ki, egymilliárd forintot követel

A magyarul is látható Tini mamik-ban szereplő Farrah Abraham a bírósághoz fordult, szerinte azért rúgták ki a realitysorozatból, mert pornózásra adta a fejét.

A Tini mamik egyik szereplője, Farrah Abraham múlt hónapban még azt mondta, "továbblép a szörnyű sorozatból", most pedig azzal állt elő, hogy valójában kirúgták.

Szerinte azért veszíthette el a munkáját, mert beszállt a pornóiparba, nem illett az MTV-sorozat profiljába. Ennek némileg ellentmond, hogy Abrahamet még tavaly is láthattuk a szériában, pedig már 2013-14-ben is jelentek meg szexvideói az ismert pornóssal, James Deennel – később azonban webkamerás melókat is vállalt, sztriptízklubokban is fellépett, vagyis egyre komolyabban vette új hivatását.

Az MTV anyacége, a Viacom közleményben annyit válaszolt, tiszteletben tartják Abraham döntését, és minden jót kívánnak neki, a keresete azonban minden valóságalapot nélkülöz.

A realityszereplő ugyanis beperelte a Viacomot az állítólagos kirúgásért, kártérítésként 5 millió dollárt, nagyjából 1,2 milliárd forintnak megfelelő összeget követel.