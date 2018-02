Rettenetes baleset történt a luxusfeleséges valóságshow forgatásán

A New York igazi feleségei című realitysorozat szereplői kolumbiai vakációra mentek együtt, de kis híján mind odavesztek, miután kigyulladt a hajójuk.

Borzasztó baleset történt a The Real Housewives of New York City, vagyis a New York igazi feleségei forgatásán, amikor a szereplők közös nyaralásáról vettek fel részleteket a sorozat következő, tizedik évadjához.

Kolumbiai vakációjukon a luxusfeleségek egy hajókirándulásra is elmentek, ötcsillagos jacht helyett azonban egy lélekvesztőbe terelték be őket, ahol a személyzetből ráadásul senki nem tudott angolul – a nők így már az induláskor sem érezték magukat nagy biztonságban.

A hajót eleve igencsak dobálta a víz, így amikor a motor kigyulladt, ketten a nők közül már a korláton keresztül hánytak, a többiek pedig elkezdtek sikoltozni. "Mindannyian halálra rémültek, azt gondolták, hogy ott fognak meghalni" – nyilatkozta egy stábtag a People magazinnak.

Miután elkezdtek süllyedni, végül egy másik hajó sietett a segítségükre, így a szereplők megmenekültek, a nyaralás további részét azonban már nemigen tudták élvezni.