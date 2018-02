Meghalt Emma Chambers brit színésznő, a Sztárom a párom-ban ő volt Hugh Grant karakterének a testvére.

53 éves korában meghalt Emma Chambers, a halála természetes úton történt, de pontosabbat nem közölt az ügynöksége.

Chambers 15 filmben és sorozatban szerepelt, a Sztárom a párom-ban ő alakította a főszereplő, Hugh Grant karakterének a testvérét, de ismert volt A Dibley-i lelkész-ből is, ott 24 epizódban játszott.

Az Ahány férfi és a How Do You Want Me? című sorozatokban is hosszabban benne volt, szerepelt az Ilyen lány kell nekem! című szériában, a Kis robotok-hoz a hangját kölcsönözte.