Megvan A Dal idei győztese

Február 24-én dőlt el, hogy ki képviselheti Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, a Duna TV-n lement A Dal 2018-as döntője. Az utolsó adásra nyolc produkció maradt versenyben, az AWS mehet Lisszabonba a Viszlát nyár című dalával.

A Dal 2018-as döntőjére az AWS, Dánielfy Gergely, Heincz Gábor Biga, Horváth Tamás, Király Viktor, a Leander Kills, Süle Zsolt és a Yesyes maradt versenyben, közülük került ki az Eurovíziós Dalfesztivál idei magyar résztvevője.

Látványos táncos produkcióval indult a műsor, majd bevonult a két házigazda, Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, akik bemutatták a zsűrit is, Schell Juditot, Frenreisz Károlyt, Mező Misit és Both Miklóst.

Közölték, hogy a dalok értékelésének menete megváltozott, a nézők az elején már nem szavazhattak, a zsűri által kiválasztott legjobb négyből voksolhattak csak a kedvencükre.

Schell Judit elmondta, hogy szerinte nagyon sok minden befért a műsorba, majd Rátonyi Kriszta egy rossz szóviccel kérdezte Mező Misit: "Milyen a mezőny Misi?". Frenreisz szerint nem lehet előre megmondani, hogy milyen dallal lehet sikert elérni a nemzetközi színtéren is, Both úgy vélte, magáért fog beszélni a mai döntő.

A döntőt a Leander Kills kezdte a Nem szól harang című dalával. Mező Misi szerint folyamatos átváltozásnak voltunk szem- és fültanúi, Frenreisz úgy érezte, így, ebben a mostani formájában volt egyben a produkció.

Jött a Yesyes és az I Let You Run Away, valósággal felforrt a stúdió Rátonyi Kriszta szerint. Schell Judit a srácok ősz hajszínét méltatta, bármilyen színpadon el tudná képzelni őket, Both fontosnak tartotta, hogy a zenekar bizonyos távolságot tartott a dalával.

Süle Zsolt "az esélyesek nyugalmával" akarta előadni a Zöld a május-t, szerinte lenne helye a dalnak az idei Eurovízión Lisszabonban is. Both a zene fogyaszthatóságáról elmélkedett egy sort, Mező Misi szerint a "sírva vigad a magyar" szócikknél Süle zenéje lesz majd az értelmező szótárakban. Frenreisz úgy érezte, a dalt minden magyar a szívébe zárta.

Közben a Leander Kills a páholyban azzal büszkélkedett, hogy négy vagy öt gyerek is született az elmúlt évben Leander néven, a Yesyes tagjai arról beszéltek, hogy a produkciójukon már nem tudtak mit változtatni, de a külsejükön még lehetett. "Abszolút boldog vagyok" – mondta Süle, az összes közreműködőnek megköszönte a dalát.

Jött Horváth Tamás a Meggyfá-val, Frenreisz úgy vélte, jó lenne, ha a fiú valamilyen irányba határozottan beállna, Schell Judit viszont csak gratulálni tudott a produkcióhoz.

A szerelem nagykövete után érkezett a jókedv nagykövete, Heincz Gábor Biga a Good Vibez című számával. Both nagyon jó szakembernek, felkészült zenésznek látta Bigát, Frenreisz lazának találta, de örült annak, hogy volt egy kis fejlődés is, a vokált méltatta.

Freddie a páholyból jelentkezett be, a Yesyes frontembere a megfelelési kényszerről, illetve annak elhagyásáról beszélt, Süle az őt befolyásoló művészekre utalt, Presser Gábort, Cseh Tamást emlegette. Horváth Tamás megköszönte a lehetőséget, a feleségének üzent, akinek a dalt is írta, a "popfej" Biga a számához való bensőséges viszonyának adott hangot.

