Megy a hiszti és a vita a magyar eurovíziós induló miatt

Sokan úgy értelmezik az AWS győzelmét a 2018-as A Dalon, mint a magyar rockerek és metálosok összefogásának csodálatos szimbólumát. Van, aki ünnepel, mások persze boldogtalanok.

Mehetett az Eurovíziós Dalfesztiválra Pápai Joci Origo című dala, a Pioneer, a Running, a Kedvesem, a Sound Of Our Hearts, a What About My Dreams?, indulhatott korábban Ádok Zoli, Csézy, Rúzsa Magdi vagy a NOX, mindig viták alakultak ki a magyar versenyző és dala körül. Nyerhet? Esélyes a dobogóra? Kellemetlen, kínos lebőgés lesz a vége? Mennyire magyar, kell-e egyáltalán, hogy hegedű cincogjon benne? Számít egyáltalán, tizedik vagy huszadik a magyar induló? És ha be sem jut a döntőbe, akkor mi van?

Az interneten természetesen idén is megosztó a téma, A Dal Facebook-oldalán soha nem látott kommentözönben zsörtölődnek vagy vígan ünnepelnek a tévézők. Alább pár vélemény, alattuk pedig még szavazhat egyet!

"Ez ennek a műsornak az első szériája, amelyikben az a dal nyer, ami az első pillanattól kezdve a kedvencem. Szedjetek szét Lisszabont!"

"Ezért nem juttatott a zsűri sosem rock-metal zenekart a döntőbe! Akkora összetartás és rajongótáboruk van, hogy csuklóból megnyernek, megnyerünk minden szavazást!"

"AWS: szégyen, gyalázat, igénytelen gusztustalan. Itt tart ma Magyarország. Egyértelmű itt a zsűri felelőssége."

"Azt hiszem, ezt nevezik kultúrsokknak. A külföldiek csak sátánista hörgést és ordibálást fognak hallani az egészből."

"Ez az egész Euroviziós Dalfesztivál a legnagyobb kamuk egyike. Nem hazudtolta meg magát a műsor sem. A szám nem rossz, de ennél még Király Viktor bububuzása is jobban illett volna a nemzetközi kamumegmérettetésre."

"El sem hiszem, hogy ezt a pillanatot is megéltük, hogy 2006 után ismét van egy ütős metál együttes az Eurovízión. Ráadásul most egy olyan, ami Magyarországot képviseli.:D Megérte az a sok küldött szavazat!"

"Jó, jó ez otthon a garázsban... de az Eurovizióra? Sajnos nagyon melléfogott, aki erre szavazott... Most először nem fogunk tovább jutni. Totális leégés lesz." (2008-ban és 2009-ben sem jutott be a magyar énekes a döntőbe – a szerk.)

"Ez az! Ezzel felrobbantjuk kint a színpadot! És aki azt mondja, hogy ez a műfaj lejárt, azon csak röhögni tudok."

