Az USA-ba és Kanadába vinnék a Zámbó Jimmy-musicalt

Reálisan nem a New York-i Broadway a cél, de bíznak abban, hátha kinti magyarok elmennek a zenés darabra.

A 2001-ben elhunyt énekes, Zámbó Jimmy 60. születésnapját ünnepelték a hétvégén a Csepeli Munkásotthonban. Az emlékkoncerten fellépett Pintér Tibor is, aki a közelmúltban musicalt készített Jimmy életéből. A darabot sokan támadták, ám Zámbó Marietta a színpadon kijelentette, az egész család elégedett a darabbal, méltó emléket állított testvérüknek – írta a Blikk.