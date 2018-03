Drog, pornó, öngyilkosság a kilencvenes évek sztárjainál

A kilencvenes évek sztárjai közül jó páran mélyrepülésbe kezdtek, többen keveredtek összetűzésbe a törvénnyel, alkoholizmus és drogfüggőség alakult ki náluk, és sajnos olyan is akadt, aki már öngyilkos lett. Íme, néhány szomorú történet, szebb napokat is látott hírességekről.

Nicholas Brendon

1997 és 2003 között a Buffy, a vámpírok rémé-ben az összes epizódban benne volt, és a karrierjére a továbbiakban sem lehetett panasza, a mai napig szívesen foglalkoztatják. A magánélete azonban már nincs ennyire rendben, többször letartóztatták rongálásért, garázdaságért, előfordult, hogy a barátnőjét is bántalmazta.

2015-ben arról számolt be az amerikaiak kedvenc tévés pszichológusának, dr. Philnek, hogy elhúzódó alkohol- és drogproblémái után megpróbált öngyilkos lenni, egy konyhakéssel felvágta az ereit – de még időben segítettek rajta.

Amanda Bynes

A Sok hűhó és az abból kinőtt The Amanda Show sztárját legutóbb 2010-ben láthattuk a Könnyű nőcské-ben, azóta próbál kilábalni mentális problémáiból. 2012-ben három hónap alatt kétszer kapták ittas vezetésen, egy évvel később marihuána birtoklásáért tartóztatták le, majd pszichiátriai kezelésre kötelezték, miután tüzet rakott egy vadidegen kocsifeljáróján. Évekig a szülei gyámsága alatt élt, a hírek szerint 2015-ben költözhetett csak újra saját lakásba.

Lisa Robin Kelly

Az Azok a 70-es évek show-ban 50 epizódban játszotta Laurie Formant, 2013-ban egy elvonón halt meg 43 évesen. Az előtte lévő években alkoholizmusa miatt többször is összeütközésbe került a törvénnyel, ittas vezetésért, családon belüli erőszakért tartóztatták le. A rehabilitációs intézetben álmában halt meg, többféle gyógyszer volt a szervezetében, amiért a férje be is perelte az orvosait.

Jaimee Foxworth

A nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján a Family Matters című vígjátéksorozat egyik gyerekszereplője volt, a negyedik évadban azonban kiírták a karakterét, más munkát meg nem nagyon ajánlottak neki. Rácsúszott az alkoholra és a fájdalomcsillapítókra, Crave néven jó pár pornófilmben is megfordult, hogy finanszírozni tudja a függőségét.

2008-ban részt vett a Celeb rehabilitáció Dr. Drew-val című szériában, a következő évben a Life After című realityben már arról vallott, hogy sikerült lejönnie mindenféle szerről – a tévébe viszont nem tért vissza.

