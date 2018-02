Mit tudhatunk az X-akták folytatásáról?

A Scullyt alakító Gillian Anderson elvileg kiszállt az X-akták-ból, kérdés, hogy nélküle van-e értelme folytatni egyáltalán a sorozatot. Dönthetnek vajon úgy az alkotók, hogy megkockáztatnak egy tizenkettedik évadot is?

Arról már írtunk mi is korábban, hogy Scully ügynök alakítójának, Gillian Andersonnak elege van az X-akták-ból, hivatalosan is bejelentette, hogy számára a jelenlegi, tizenegyedik évad lesz az utolsó.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy az egyik főszereplő nélkül érdemes-e egyáltalán folytatni a szériát, a DigitalSpy is ezen lamentált egy sort. Latolgatta kicsit az esélyeket, amiből röviden az derült ki: bármi lehetséges.

Amikor Anderson közölte, hogy kiszáll, az alkotó, Chris Carter első reakciója az volt, hogy nélküle ő sem folytatja, de aztán meggondolta magát, és azt mondta, rengeteg misztikus történetet el tudna még mesélni, akár Scully nélkül is.

Talán emlékeznek még a nézők, az eredeti sorozat vége felé Mulder figurája is háttérbe szorult, az utolsó két évadban egy másik ügynök, John Doggett vette át a munkáját – vagyis akkor sem csak Mulder és Scully párosától működött a széria.

Új ügynökökként már Kyd Miller és Liz Einstein (Robbie Amell és Lauren Ambrose) is megjelentek, akár rájuk is lehetne építeni a továbbiakban, de a Fox TV vezére, Gary Newman egyébként még abban is bízik, hogy Anderson döntése nem végleges, rá lehetne beszélni újabb epizódokra. Duchovnynak egyébként mindegy, ő azt mondta, így is, úgy is vállalná, ha felkérnék.

Akárhogy is, az esetleges folytatásra ne számítsunk egyhamar, valószínűleg csak 2020 januárjában jönne ki, hisz a tizedik és a tizenegyedik évad között is két év telt el, a mostani pedig idén januárban indult.