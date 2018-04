A Disney néhány harmincas munkatársa gondolt egy nagyot, és leporolta az 1987-ben debütált Kacsamesék sorozatot. A visszatérő mesében rengeteg újdonsággal találkozhatnak azok a mai felnőttek, akik gyerekként végigizgulták Dagobert bácsi és a három unokaöccsének kalandját. Egy azonban állandó: a Kacsamesék új részei továbbra is egy kicsit furcsa, de igazán szerethető család kalandjaival lesz tele.

A látvány, a színvilág azonban teljesen más lesz, de a Kacsamesék továbbra is egy kicsit fura, de szerethető család kalandjait mutatja be. A készítők képregény stílusban alkották meg az új epizódokat (nem véletlen, hiszen a sorozat mellett Kacsamesék képregényt is piacra dobott a Disney). „Az volt a cél, hogy minden ismerős legyen a nézőknek, de a modern mesekészítés eszközeit használjuk. Rengeteget játszottunk a karakterek árnyékolásával. Újdonság, hogy a három főszereplőnek pillecukor formához hasonlító fejet álmodtunk meg, és csak az egyiküknek, Huey-nak lesz baseballsapka a fején” – ezt már Sean Jimenez, a sorozat művészeti vezetője meséli, a Disney Burbankben található animációs részlegén.

„A sorozat stílusát leginkább az amerikai képregény aranykora, vagyis az 1930-as évek befolyásolták. Az elmúlt években megterveztük a szereplők kinézetét, a mesebeli várost és környékét. Duckburg (nálunk Hápburg) sok amerikai városból lett összegyúrva. Mintának vettük például a Philadelphia történelemi részeit, egy Kaliforniai kastélyt, egy felkapott Los Angeles-i hipster környéket és a San Fransisco-öböl közepén található Alcatraz börtönt is. De a kedvencem az a kastély, amiben Dagobert bácsi él a kacsákkal. Mivel a sógorom skót, így egyik nyáron összecsomagoltam és kimentem vele Skóciába. Béreltünk egy autót és körbejártuk a régi, nagy birtokokat. Rengeteget fotóztam, ahová tudtam bekéredzkedtem, így álmodtam meg a csapatommal Dagobert bácsi rezidenciáját."

Amikor magam mögött hagyom a művészeti direktor méteres rajzokkal borított irodáját, Matt Youngberg és Frank Angones író/producerekkel találkozom a forgatókönyvírók szobájában. A falakat a szereplők képei, nevei és leírások borítják, az asztalokon vaskos mesekönyvek Donald kacsáról és régi VHS-ek a 90-es évekből. Mielőtt belekezdünk az interjúba, elmesélem nekik, miért is annyira emlékezetes a mai 30-as, 40-es generációnak Magyarországon a Kacsamesék.

Tudják, nálunk a 90-es évek elején még csak 2 tévécsatorna volt. Minden vasárnap ment a Disney délután, amiben az első mese a Kacsamesék volt. Egyik alkalommal azonban a mese közepén, elsötétült a képernyő és megszólalt a gyászinduló. Meghalt az akkori miniszterelnök. Ha ebből a generációban megkérdezel bárkit arról, hogy hol van, amikor a miniszter meghalt, azt fogja mondani: néztem a Kacsameséket.

Frank: Én láttam azt a videót a YouTube-on! Bár pontosan nem értettem, mi történik, szóval köszöm, hogy elmondta a sztorit. Nagyon félelmetes lehetett ez egy gyereknek. (majd elkezdte dúdolni a gyászindulót - a szerk.) Matt, neked is meg kell nézned egyszer, mert a mese a történelmük része lett!

Annak a generációnak a tagjai, többnyire ma már szülők. Mi a tapasztalt? Könnyebben leül egy apuka/anyuka a gyerekkel megnézni egy olyan mesét, amit ő is nézett korábban?

Frank: Bizony! Mi magunk is nagy rajongói voltunk az eredeti sorozatnak. A napokban a gyerekeimmel és azok barátaival voltunk, akik nem tudták, hogy én min dolgozom pontosan. Sétáltunk az utcán és dúdoltam magamban a Kacsamesék főcímdalát. Mire az egyik kissrác megkérdezte, hogy honnan ismerem ezt a dalt, mert ez annyira király mese. (Az Egyesült Államokban már bemutatták az első évadot az új szériából – a szerk.) Szerintem igazán nagyszerű ebben a történetben, hogy a szülők és a gyerekek is egyformán szeretik.

Hogyan találják ki a gonosztevők neveit? Valaki ismer egy igazán félelmetes fogorvost, és beleszövik a nevét a mesébe?

Frank: Ez eddig nem jutott eszünkbe, de igazán jó ötlet. Sok gonosztevő már az eredeti történetben, a korábbi részekben is szerepelt. Persze vannak új rosszfiúk is a sztoriban!

Matt: Leginkább a személyiségükből adódik a nevük, vagy abból, hogy miért lettek gonoszak. De lesz egy ördögi, technikai zseni az első évadban. Neki úgy választottuk ki a nevét, hogy hangulatban utaljon a gurukra, mint Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates... Nem állítjuk, hogy ők gonoszak, csak abban a szférában dolgoznak.

