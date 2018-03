Ha unja a tévés kínálatot, mondunk tíz új sorozatot márciusra

Jön a Grace klinika spin-offja, megismerhetjük Superman nagyapját, és a Dokik főszereplője, Zach Braff, valamint Donald Sutherland is visszatér. Egy illuzionista rendőrségi tanácsadónak áll, egy kiábrándult bérgyilkosból színészpalánta lesz, miközben az Így jártam anyátokkal Ted Mosbyja, Josh Radnor ismét nagyot álmodik. Márciusban is érkezik pár izgalmas sorozat a képernyőre, ezekből mutatunk be tízet.