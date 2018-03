Megtalálták a Bűbájos boszorkák védelmezőjét

Ismerős arcból lesz fényőr a Bűbájos boszorkák új változatában, Rupert Evans is szerepet kapott a sorozatban.

A legutóbb Az ember a Fellegvárban sorozatváltozatában, a The Man in the High Castle-ben látott Rupert Evans is benne lesz a Bűbájos boszorkák új verziójában.

A színész az eredeti szériából ismert fényőrök egyikét fogja játszani, aki afféle őrangyalként vigyáz a címbeli boszorkákra, segít a lányoknak felfedezni a saját képességeit – földi alakban egyébként egy nagyképű playboyként fog megjelenni, aki a Harry nevet viseli.

A három címszereplő közül még csak az egyik van meg, egy másiknak pedig a szerelmét találták meg, Evans így most Melonie Diazhoz és Ser'Darius Blainhez csatlakozott.

A színészt korábban, már a The Man in the High Castle előtt is láthattuk hosszabban a képernyőn, olyan sorozatokban szerepelt több epizódban, mint a The Village, a Bűnös utakon vagy Az idők végezetéig.