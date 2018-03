Itt a Playboy áprilisi címlaplánya, nézze meg a képeit!

A dominikai származású Nereyda Bird került a címlapra az amerikai Playboy márciusi-áprilisi számában. A borítóval egyelőre nem tudunk szolgálni, de szerencsére a hölgynek van Instagram-oldala is, tele jobbnál jobb fotókkal – a cikkben található képre kattintva ezek között böngészhet egy galériában.

Az áprilisi playmate, Nereyda Bird 20 éves, dominikai szülőktől született New Yorkban, de Philadelphiában nőtt fel, jelenleg pedig Miamiban él, az édesanyjával egy kis kávéházat is vezetnek közösen – ennek neve Grab & Go, ha esetleg arra tévedne.

A kishölgy odáig van a jógáért, nagy ínyenc, a kávézó miatt szeret maga is sütögetni, ha pedig van egy kis szabadideje, művészeti fesztiválokon is szívesen megfordul. Nézze meg galériánkat róla az alábbi képre kattintva!

Bird egyébként fiús lánynak tartja magát, azt mondja, sosem akart szexi lenni. "Soha nem éreztem igazán kapcsolatot a >>szexi<< szóval. Szerintem egy kicsit vulgáris. Megkaptam sokszor, hogy Nereyda egy roppant >>szexi<< modell, de ez nem azt jelenti, hogy szexinek érezném magam, csupán kényelmesen érzem magam a bőrömben" – vallotta meg a Playboynak.