Régi jó magyar tévésorozatok: melyik volt a kedvence?

1997-ben indultak a nagy kereskedelmi csatornák itthon, ezzel szépen lassan a hazai televíziózás is megváltozott. Az MTV már nem volt egyeduralkodó, a 90-es évek végére erősen vissza is esett a hazai gyártású sorozatok száma, más műsorfajták jelentek meg, aratott a reality, a zenés show. Nem véletlen azonban, hogy elindult az M3 csatorna, olyan sorozatokkal, mint a Família Kft., a Kántor vagy a Szomszédok, máig sokan szeretik visszanézni a régi szériákat, szeretnek nosztalgiázni a kandalló mellett, hintaszékben, tévéújsággal a kézben (szigorúan filctollal bekarikázott programokkal). Tegyünk hát rendet a régi szériák között: melyek voltak a kedvenc élőszereplős sorozatai? Öt címet is megadhat.