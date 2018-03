Elég kemény szöveg ez Tóth Verától

A Life TV stúdiójában Peller Mariannal beszélgetett.

Az első Megasztár győztesének átalakulásáról már több helyen lehetett olvasni, nemcsak, hogy rengeteget fogyott, a természete is más lett. A régi Tóth Veráról például így beszélt a Life TV-n: „Meghalt és el is temettük, meg is gyászoltuk szépen. De itt van, és dédelgetjük az emlékét."

„Hamar rájöttem, hogy kényszerítenek föntről, hogy magammal legyek. Hogy a tudatom és a lelkem jöjjön össze. Az elmémnek és a lelkemnek barátságot kellett kötnie egymással, az egómat meg hátra kellett csapni a sor végére. Ez egy felnőtté válási folyamat része volt, egy összeomlással" – mesélte.

