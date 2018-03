Nem rejtegetik magánéletüket a magyar sztárok

A tévések, énekesek is betörtek a YouTube platformjára, egyre többen indítanak saját vlogot, ahol családjukat, otthonukat, hétvégi programjaikat és utazásaikat is kendőzetlenül megmutatják. A Nánási család Ázsiában felvett első vlogja csaknem 749 ezer nézőt érdekelt eddig, és már a negyedik úti videónaplójukat készítik. Istenes Bence és Csobot Adél németországi életüket rögzítik, egyes videóik 900 ezer feletti nézőszámnál járnak, Oláh Gergő és felesége izraeli útjukról készítették vlogjukat, Tatár Csillának már kettő is van, és forgat Horváth Éva, Megyeri Csilla és Kovács András Péter is.

A vlog jelentése videóblog, és lényegében a blogok funkcióját tölti be, de írott szöveg helyett videót készítenek a tulajdonosok. Lényegében bárki nekiállhat, nem kell hozzá más, csak egy kamera meg internet, meg persze vagy érdekes szereplők, vagy érdekes téma, környezet.

Egyre többen kapnak rá a hazai celebek közül is erre a lehetőségre, az első nagyobb közönséget elérő vlogot Istenes Bence indította, aki 2017 januárjában költözött Kölnbe, és márciusban tette közé erről első videóját.

Azóta folyamatosan készíti az új részeket, melyekben kisfia és párja, Csobot Adél is állandó szereplők. Olyannyira beengedik az életükbe a követőiket, hogy a lánykérésről, könnyes búcsúzásaikról és mindennapi nehézségeikről is beszélnek, sőt veszekedtek is a kamera előtt. A lánykérős vlogot 595 ezren, Adél vicces átveréséről szóló videót 964 ezren látták – utóbbit egyébként Istenes édesanyjának bajorországi otthonában vették fel. A páros egyébként megmutatta müncheni lakását is, de kétségkívül azok a legnépszerűbb felvételek, melyekben feltűnik Nátán.

Ördög Nóra és párja akkor kezdtek vlogolni, mikor az Ázsia Expressz forgatása miatt az egész család Ázsiába utazott. A Nánázsia betekintést adott a reality hátterébe, de főként a családról, az utazással járó nehézségekről, a honvágyról és a mindennapokról szólt. Mici és Venci nagyon népszerű lett a nézők körében, még egy különkiadás is készült az aranyköpéseikkel.

A vlogot annyira megkedvelték a nézők, hogy a műsorvezető bevallása szerint még őket is meglepte, így folytatták, elkészült az I Lapp You Lappföldön, majd a Bajusztria, amit Dubajban és Ausztriában párhuzamosan rögzítettek. A család most Szöulban van, valószínűleg erről is készítenek vlogot, és talán most is a nézőkre bízzák, hogy segítsenek valami jó nevet találni neki.

Tatár Csilla két vlogot is visz, az egyikben nagy feladatra készül, Oláh Gergő pedig bejelentéssel zárta első videonaplóját. Nézze meg, lapozzon!